"Tre soreli fora ed testa". Che risate al Novecento

Prosegue la rassegna di teatro dialettale al multisala Novecento, in via del Cristo a Cavriago. Stasera alle 21 va in scena la divertente commedia "Trei soreli fora ed testa", scritta da Silvano Morini, con la compagnia Teatro Nuovo di Scandiano. L’età, soprattutto quella avanzata, gioca brutti scherzi. Tre sorelle, un tantino anziane, convivono come possono in un modesto appartamento. L’originalità delle tre, a cui si aggiunge una più che iniziale demenza senile, rendono la convivenza alquanto stravagante. Un amico di lunga data, da sempre innamorato di una delle sorelle, contribuisce inesorabilmente alla confusione quotidiana movimentata anche da un sacrestano poco timorato e un maldestro tentativo di truffa. Fino all’arrivo di un improbabile badante, che sarà causa scatenante di una lunga serie di colpi di scena. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522 372015 oppure messaggio mail a 900@multisala900.it. La compagnia Teatro Nuovo è formata da appassionati della commedia dialettale, in una associazione che vuole contribuire alla cultura locale e a creare rapporti attraverso il teatro.

a.le.