Tre ’stanze’ online per l’orientamento

Esploriamo gli strumenti per l’orientamento. Si tratta di un servizio di Lavoro Per Te che ti permette, attraverso una serie di esercizi e attività, di riorganizzare le informazioni inerenti al tuo percorso personale e professionale.

In tre "stanze" che indagano diversi aspetti si può trovare: dall’analisi degli interessi e delle competenze sviluppate nel corso della vita, alla valutazione di come questi possono integrarsi in precisi profili professionali, fino alla definizione di attività e strumenti da mettere in campo per un’efficace ricerca del lavoro. Il portale può essere utilizzato in autonomia o con il supporto degli operatori dei centri per l’impiego.

La prima stanza "Propensioni e interessi" è dedicata all’esplorazione guidata di sé e consente di riflettere sulle caratteristiche personali (attitudini, valori, atteggiamenti, motivi di soddisfazione sul lavoro, ecc.) che possono incidere sulle scelte professionali. Inoltre, può offrire spunti per interrogarsi sulle caratteristiche personali più significative che possono influire, positivamente e negativamente, sul lavoro.

La stanza "Bisogni e limiti" continua nell’esplorazione guidata di sé, più incentrata stavolta su desideri ed esigenze, e soprattutto su limiti e strategie per il loro superamento. Si tratta di componenti importanti, insieme alle conoscenze e al sapere tecnico-professionale, per raggiungere obiettivi soddisfacenti nella ricerca di un’occupazione.

Infine la stanza "Organizzazione" fornisce gli strumenti operativi utili per la ricerca del lavoro: ossia risorse per creare un curriculum efficace, agende e piani di lavoro per definire al meglio i passi da compiere per l’individuazione di una collocazione professionale.

Rosaria Napodano