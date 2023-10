Tre storie orribili. Il teatro della realtà

Una giovane donna uccide il figlio per vendicarsi del padre che l’aveva sedotta e abbandonata a quattordici anni.

Un uomo uccide la figlia neonata per una sua lacerante fragilità.

Un branco di giovani massacra di botte per divertimento un omosessuale di mezz’età.

Sono questi fatti i tre nuclei portanti di "Bash", spettacolo in scena al Teatro Piccolo Orologio stasera e domani alle 21.

La pièce, basata su tre testi del drammaturgo americano Neil LaBute, nasce dall’incontro tra la traduttrice Monica Capuani e la regista Lisa Moras.

Sul palcoscenico: Alessandro Maione, Eleonora Marchiori e Mathias Eccher, interpreti di due monologhi e un dialogo, tre confessioni violente, scritte con precisione chirurgica e priva di edulcorazioni, con un dedalo di parole nel quale smarrirsi.

Lo spettacolo affronta tematiche come pedofilia, infanticidio, il sistema del lavoro, il gender gap, la mascolinità tossica, l’omofobia, intrecciati a temi universali quali il destino, il caso, la giustizia, l’assenza di dio. L’antica tragedia attica dialoga attivamente con quella quotidiana contemporanea. "Medea redux" rappresenta la confessione di una donna arrestata per aver ucciso la figlia "Ifigenia in orem" accende i riflettori di uno squallido bar su un’agghiacciante confessione di un padre che, di fronte ad un uomo ubriaco, scarica dalla propria coscienza, come un fastidioso peso, la colpa di aver ucciso la figlia in fasce.

"Un branco di santi" è la spiazzante, cruda e fin troppo famigliare vicenda di violenza urbana consumata da gente dalla facciata stimata e pulita, che per noia dà sfogo ai suoi peggiori demoni.

Stella Bonfrisco