Tre Valli, 27 assunzioni a tempo indeterminato e aumenti salariali

Approvato all’unanimità l’accordo per il nuovo contratto aziendale alla Tre Valli, azienda agricola di Correggio, siglato con Flai Cgil, Fai Cisl, Rsu. L’accordo ha durata triennale e prevede aumenti salariali e miglioramenti normativi per circa 600 dipendenti. Previsto il passaggio di 27 lavoratori a tempo indeterminato entro settembre e ulteriori stabilizzazioni successivamente. Viene introdotta una indennità di responsabilità e professionalità che inciderà sugli istituti contrattuali come un "infralivello". Il mansionario aziendale sarà utile a valorizzare i percorsi di crescita professionale e incrementare il salario dei lavoratori. Attivato pure lo "sportello antiviolenza" gestito da Nondasola.

Su premio per obiettivi e welfare aziendale previsto un incremento di circa il 20% rispetto al precedente accordo. E aumenta il valore di indennità "tempo di vestizionesvestizione" per una quota mensile di circa 33 euro. Migliora poi la "Banca solidale" dei permessi per far fronte a gravose situazioni familiari. L’azienda, rispetto alle ore raccolte, integrerà a suo carico un ulteriore 10%.