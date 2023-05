Trecento alunni da Saviano

Trecento alunni, venticinque docenti, quattordici classi. L’Ipssc ‘Filippo Re’ si mobilita per l’incontro con Roberto Saviano. L’appuntamento si terrà al teatro ‘Valli’ nella mattinata di domani. "Un’opportunità straordinaria per i nostri alunni – spiega la dirigente Mariangela Fontanesi – cui non potevamo mancare. Oltre metà del nostro istituto prenderà parte all’incontro. Che reputiamo sia davvero una eccezionale occasione formativa".

È Fabio Pezzi – docente di lettere e collaboratore della dirigente scolastica – a svelare i perché di una partecipazione così numerosa: "Siamo al cospetto di un personaggio noto a tutti i nostri alunni. Molti hanno letto le varie opere di Saviano. Altri hanno avuto modo di conoscere lo scrittore napoletano indirettamente, tramite l’omonima serie tv di grande successo andata in onda nel corso di questi anni. Insomma, non potevamo mancare".