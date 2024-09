Tredicesima stagione di fila in A. E la società investe sul futuro

Un record che per fortuna si aggiorna di anno in anno come una benedetta consuetudine, ma da non dare mai per scontato. Tra nove giorni esatti si torna in campo e per la Pallacanestro Reggiana sarà la tredicesima stagione consecutiva in Serie A. Dopo la promozione del 2012 con Menetti in panchina, in campo Dawan Robinson, Donell Taylor, Riccardo Cervi e Michele Antonutti, i colori biancorossi sono sempre rimasti nella massima serie. Di questi 13 anni ‘filati’, otto appartengono all’era di Stefano Landi, mentre per Veronica Bartoli, il socio Graziano Sassi e il vice presidente Enrico San Pietro quella che si apre sarà la quinta stagione. Per chi ama questo sport e per la città, si tratta di uno spettacolo di alto livello oltre che di un vero e proprio orgoglio sportivo. Diciamo pure di un’eccellenza che ormai sembra essere consolidata. A tal punto che a inizio stagione si assiste ormai con regolarità a un simpatico siparietto, con la presidente Bartoli che fissa l’obiettivo sulla salvezza e Sassi che nell’intervento successivo sentenzia: ‘Io non mi accontento, io voglio vincere!’ tirando spesso in ballo la Coppa Italia, trofeo che effettivamente è stato preda delle outsiders molto spesso, come dimostrano i successi più o meno recenti di Napoli, Cremona, Torino e Avellino. In questo scambio di battute a distanza c’è un po’ l’essenza della nuova compagine societaria che tiene assieme personalità anche molto diverse tra loro, ma con un chiaro obiettivo comune: fare il massimo per mantenere la Pallacanestro Reggiana ad alto livello.

Con i chiari di luna che ci sono in giro, le aziende in difficolta e sempre più club che chiudono i battenti o che sono costretti a ridimensionare ambizioni e obiettivi, si tratta di una fortuna non da poco.

Stefano Landi ha tenuto in piedi quasi da solo per 20 anni questo grande spettacolo e non era scontato trovare qualcuno che fosse in grado di raccogliere il testimone senza andare incontro a grossi contraccolpi.

Invece, grazie anche alle intuizioni dell’ex amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, è stata formata una ‘squadra’ - con la famiglia Bartoli come riferimento principale – che sta tenendo alta la bandiera della Pallacanestro Reggiana ed è pronta a costruire ‘Casa Biancorossa’, a investire nel settore giovanile e ad affrontare anche le coppe europee, garantendo alla città e a tutto il territorio un’altra vetrina di respiro internazionale. Prima di questi 13 anni consecutivi, Reggio era arrivata – al massimo - a disputare tre campionati di fila in Serie A. Stiamo vivendo un’epoca fortunata ed è saggio rendersene conto.