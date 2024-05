"Tredici sacchi neri nella natura" Una discarica abusiva a Fellegara

Una decina di grandi sacchi dell’immondizia colmi di rifiuti abbandonati tra la natura. La ‘discarica abusiva’ è stata recentemente scoperta dai cittadini, indignati per il deplorevole comportamento. È successo nella zona di via Madonna della Neve a Fellegara di Scandiano.

"Hanno lasciato tredici sacchi neri in una zona vicino a una strada di campagna tra una siepe e un prato – dice amareggiato un residente della frazione scandianese –. È stato visto un camioncino. Speriamo ovviamente nell’individuazione dei responsabili. Per sicurezza e precauzione non abbiamo aperto i sacchi, ma ho già informato i carabinieri forestali. È stato compiuto un gesto incivile. Il materiale sarà recuperato e potrebbe essere utile per le indagini". Nel passato altre situazioni simili erano purtroppo già avvenute a Fellegara.

Episodi gravi che deturpano l’ambiente non rispettando certamente il corretto smaltimento dei rifiuti. Non sono mancate le proteste, anche sui social, degli abitanti per questi episodi.

"È già la terza-quarta volta – racconta il cittadino – che qualcuno abbandona dei sacchi o altri materiali in quest’area piuttosto isolata. In tanti hanno subito condannato la nuova azione vergognosa messa a segno in questi giorni".

m. b.