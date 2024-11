Tremendo schianto a Bagno. Un 38enne lotta per la vita in ospedale a Baggiovara

Terribile schianto in via Cartesio: un ragazzo di 38 anni lotta per la vita in ospedale. L’incidente si è verificato all’alba di ieri, all’incirca all’altezza del distributore. Per cause ancora da chiarire, si sono scontrate frontalmente due auto, una Seicento e una Opel Zafira, che procedevano in direzioni opposte, una si muoveva verso Rubiera e l’altra verso Reggio. Due le persone rimaste ferite nello schianto: un 60enne, che ha riportato traumi più lievi, un 38enne. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale.

Il più grave, guardia giurata di 38 anni di Reggio, è apparso fin da subito in condizioni gravissime: è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato operato d’urgenza. L’intervento sarebbe riuscito bene.

È stato ricoverato in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Le cause dello scontro di ieri mattina a Bagno sono al vaglio della polizia locale, è in corso l’esatta ricostruzione della dinamica.

Oltre agli agenti della polizia locale, per i rilievi del caso e le indagini, sul luogo dell’incidente in via Cartesio sono arrivati i vigili del fuoco.