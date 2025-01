"Tremlett on the road" a Novellara

Oggi alle 10,30 il Museo Gonzaga di Novellara, in rocca, ospita la presentazione della mostra "David Tremlett. Another Step", aperta fino al 9 febbraio ai Chiostri di San Pietro a Reggio, e dell’intervento artistico permanente "The organ pipes" all’ex Caffarri.

Un evento di "Tremlett on the road", con tappe in vari Comuni reggiani. Una occasione per approfondire il progetto insieme a Davide Zanichelli, direttore di Fondazione Palazzo Magnani, e Francesca Tagliavini, exhibition designer della Fondazione. La mostra "Another Step", a cura di Marina Dacci, affianca l’intervento artistico permanente creando legami tra territori liminali della città e il centro storico. Propone una settantina di opere che vanno dal 1969 al 2023 e di cui oltre la metà non sono mai state esposte, in gran parte focalizzate sul suo lavoro in studio.