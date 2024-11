"Treni a passo d’uomo e colonne al passaggio a livello: così non va"

"Nel tratto interessato dal deragliamento qualche mese fa e poi ripristinato, i treni transitano a passo d’uomo. Come mai? Siamo sicuri che in quel tratto siano rispettati tutti i criteri di sicurezza?". Lo chiede il capogruppo di opposizione in consiglio comunale, Alessandro Cagossi.

"A San Bernardino – aggiunge – continuano le segnalazioni di situazioni pericolose all’incrocio tra le due strade provinciali nei pressi del passaggio a livello ferroviario con le sbarre abbassate: incolonnamenti, sorpassi a destra e sinistra. Quando le sbarre rimangono abbassate per 20 minuti a causa di problemi tecnici, gli incolonnamenti si misurano in chilometri".

"In attesa del fantomatico sovrappasso da 12 milioni, i cui lavori sarebbero dovuti iniziare nel 2023 – conclude Cagossi – serve ricordare che il servizio di trasporto ferroviario e relative infrastrutture sono gestite a livello regionale".