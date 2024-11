Treni, altro giorno nero: "Scriviamo tutti a Tper"

"Scriviamo tutti a info@trenitaliatper.it".

E’ l’invito lanciato da alcuni utenti del servizio ferroviario nella Bassa, in particolare della linea Reggio-Guastalla, che interessa pure i cittadini di Novellara e Bagnolo.

Nonostante gli investimenti che hanno permesso di elettrificare la linea, con l’introduzione di treni più moderni, si continuano a registrare ritardi e disagi. Giovedì è stato l’ennesimo "giorno da incubo" per molti pendolari, in particolare per alcuni lavori di manutenzione previsti nella tratta fra Bagnolo e Reggio.

Ma il servizio sostitutivo di bus per quella tratta non sembra aver funzionato alla perfezione, con alcune corse che hanno registrato dei problemi in quanto il bus non avrebbe atteso l’arrivo del treno – in ritardo di pochi minuti – facendo così perdere la coincidenza ai passeggeri in arrivo a bordo del convoglio.

Dal gruppo social "Gruppo ritardo treno Reggio-Guastalla", ormai attivo da diversi anni e amministrato da pendolari che aprono un canale informativo legato a servizi e disservizi del trasporto pubblico ferroviario, arriva dunque l’invito a scrivere singolarmente una segnalazione di protesta sui disagi che troppo spesso si vivono nella Bassa a causa di ritardi, talvolta molto evidenti, con problemi per molti studenti e lavoratori. Nella giornata di giovedì problemi sono stati segnalati non solo al mattino ma anche nel primo pomeriggio, per il rientro a casa di numerosi pendolari. C’è anche chi è stato costretto ad attendere la corsa successiva per poter arrivare a casa. Mentre alcuni hanno chiesto di essere raggiunti da parenti e amici per poter rincasare con veicoli privati.

In alcuni casi il disagio è stato provocato dalla mancata attesa del bus sostitutivo, partito in orario senza aspettare l’arrivo del treno, in ritardo di pochi minuti, per poter compiere la tratta fra Bagnolo e Reggio. Non va meglio nell’area della Bassa reggiana in cui è attiva la linea ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara, sul versante rivierasco del Po, con la ferrovia ancora alle prese con i lavori del progetto di elettrificazione e con il perdurante utilizzo di convoglio ormai "storici", che spesso manifestano gravi problemi tecnici e strutturali. Da aggiungere anche i sistemi di chiusura di passaggi a livello, con le sbarre abbassate anche per parecchi minuti, provocando inevitabili disagi pure alla viabilità stradale.

Antonio Lecci