Treni di nuovo in tilt. Due giorni di ritardi

Grazie ai continui disservizi sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano anche gli studenti modello e i lavoratori più puntuali della Val d’Enza sono diventati loro malgrado dei ritardatari cronici. Ogni giorno si verifica un problema che provoca annullamento di corse, blocchi nella percorrenza delle tratte, e ritardi a domino su tutto il servizio.

Dopo un lunedì di passione, ieri mattina il bis quando si sono bloccate le sbarre al passaggio a livello di via Mascagni: il treno 90196 - il principale tra quelli scelti dai pendolari -, sarebbe dovuto arrivare in stazione alle 7,15 ma è stato fermato alle porte della città. E già da Cavriago era arrivato con 8 minuti di ritardo. Dato che non si riuscivano ad abbassare le barriere in via Mascagni e sul passaggio a livello continuavano a transitare i veicoli, il convoglio è stato bloccato. Essendo la normativa ferroviaria rigida, i conducenti del treno hanno dovuto attendere la Polizia Municipale per transitare. E ciò ha comportato quasi 35 minuti di ritardo con l’arrivo in stazione centrale alle 7,50.

A seguire sono sballati anche gli orari di tutti gli altri treni: la Reggio-Ciano ha solo un binario e Bivio Barco è l’unico punto di incrocio possibile tra i convogli che scendono verso la città e quelli che salgono a Canossa. "Anche oggi mia figlia è arrivata tardi a scuola - sottolinea un padre di Bibbiano - Non so se ridere o piangere, propendo per la seconda ipotesi. In ottobre il treno per Reggio che arriva a Fossa alle 6.41, era stato cancellato per problema a un Pl, nessun bus sostitutivo. Ero dovuto andare in stazione a prendere mia figlia per portarla a Reggio in auto. Per fortuna sta prendendo la patente dello scooter".

Lunedì era stato un problema di freni alla coppia di locomotrici diesel (vecchi di 30 anni) a bloccare il treno delle 6,21 a Barco, con soppressioni e ritardi a cascata per tutta la mattina. "Non se ne può più! - sbotta il bibbianese - La Regione si riempie la bocca per aver elettrificato la linea, l’importante è mostrarsi ’green’ ma i treni continuano a non arrivare o ad arrivare in grave ritardo. Le locomotive sono ancora in parte a gasolio… Dagli anni ’80 è cambiato ben poco! Parlo anche degli orari. Ora che è elettrificata dovrebbe diventare come una metro di superficie. Mia figlia continua a prendere il treno alle 6,41 a Bibbiano per essere a scuola alle 7,50: quando arriva a Reggio ha almeno mezz’ora in cui non sa cosa fare. Idem al ritorno: esce alle 12,50 o alle 13,50 e arriva alle 14 o alle 15. Abitiamo a 15 km da Reggio, per fortuna non a Ciano".