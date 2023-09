Treni e bus Parma-Suzzara: tariffe convenzionate per Bassa Reggiana

I sindaci dell’Unione Bassa Reggiana, attraverso il sindaco borettese Matteo Benassi (foto) in qualità di presidente dell’assemblea soci dell’Agenzia Mobilità, e l’amministratore della stessa agenzia, Stefano Riva, hanno chiesto a Seta e Trenitalia Tper una convenzione tariffaria per la linea Parma-Suzzara (che interessa tutta la fascia rivierasca reggiana) che consenta agli utenti di treni e autobus di utilizzare lo stesso abbonamento, senza costringere i pendolari ad acquistare due diversi taglianti per il trasporto su rotaie e su gomma. "Riscontriamo l’assenza di una convenzione che permetta l’integrazione tariffaria ferro-gomma sulla tratta Parma-Suzzara, nelle zone del bacino reggiano attraversate dalla stessa. Richiediamo – dichiarano Benassi e Riva – una convenzione per l’integrazione tariffaria a favore dell’utenza in possesso di abbonamento ai servizi nelle zone interessate dalla linea Parma-Suzzara, in conformità con quanto già avviene per le restanti linee ferroviarie locali reggiane, con una ripartizione di introiti tra i vettori e nessun incremento tariffario per i viaggiatori".