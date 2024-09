Treni e disagi, l’appello di Cesari:: "Meglio continuare con i bus"

Non è stato affatto positivo il ritorno del servizio di trasporto pubblico con treno sulla linea Parma-Guastalla-Suzzara, che interessa anche Brescello, Boretto, Gualtieri e Luzzara. L’ex sindaco luzzarese, Andrea Costa, ora consigliere regionale, aveva proposto il mantenimento degli autobus sostitutivi fino a quando non saranno completati i lavori di elettrificazione della linea con l’utilizzo di treni più moderni. E ora questa ipotesi viene lanciata anche dal sindaco di Sorbolo-Mezzani, Nicola Cesari (foto), per nulla soddisfatto della attuale situazione del trasporto pubblico locale: "Ricevo costantemente proteste degli utenti di quella linea. Non è potere dei sindaci intervenire qui in modo diretto, ma ho inviato una segnalazione alle autorità competenti e alla Regione, nel tentativo di alleviare i problemi di chi deve prendere il treno e invece riscontra solo problemi". Nei giorni scorsi, infatti, il ripristino dei treni sulla Parma-Suzzara ha fatto registrare parecchi disagi dovuti a evidenti ritardi nell’arrivo a destinazione dei convogli. Una situazione che si ripete quasi quotidianamente, a danno di lavoratori pendolari e dei tanti studenti che usano il trasporto pubblico per raggiungere uffici, aziende e le scuole.

Già a inizio settimana si era verificato un ritardo di oltre 50 minuti in una delle corse. Intanto, da ieri hanno ripreso a circolare regolarmente i treni sulla Reggio-Guastalla, dopo il deragliamento di un convoglio avvenuto una settimana fa.