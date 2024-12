Treni, fermate soppresse. Le proteste dei cittadini

Dal prossimo 7 gennaio quattro fermate della linea Reggio-Guastalla saranno soppresse: San Giacomo, San Giovanni, Pieve Rossa e Pratofontana. Una scelta "tecnica" adottata da Fer, ma che non piace a molti utenti del servizio e neppure alle autorità comunali, in particolare di Novellara e Bagnolo. Tali fermate da sopprimere sono state scelte da Fer "sulla base dell’impatto del servizio sul territorio, sull’analisi delle frequentazioni e sui limiti progettuali dati dalla linea a semplice binario che si sviluppa per 31 km e 16 fermate. Negli orari di punta, mattina e sera, saranno mantenete le fermate a San Giacomo e San Giovanni".

A Pieve Rossa di Bagnolo è forte la protesta dei cittadini, tanto che l’altra sera si è svolto un incontro pubblico col sindaco Pietro Cortenova, che ha comunicato le novità di Fer. "Eravamo in tanti e molto sgomenti" riferiscono, di fronte a una decisione attuata "comunicata in modo improvviso, con effetto ad anno iniziato e ad abbonamento già pagato".

Una situazione che riguarda pure il comune di Novellara. "Abbiamo preso atto delle scelte di Fer – spiega il sindaco Simone Zarantonello – ma non siamo affatto d’accordo. Ci è stato garantito che si tratta di una sperimentazione temporanea, per tamponare il problema ritardi. Ma la soluzione non è questa. Cerchiamo un percorso diverso che porti, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, a settembre, a una migliore organizzazione del servizio. Abbiamo chiesto soluzioni efficaci in tal senso". "Si è parlato di “sperimentazione“ fino a giugno – aggiungono i cittadini di Pieve Rossa – ma senza certezze da settembre. Il tutto dopo che sono stati investiti soldi per l’elettrificazione che in teoria dovrebbe rendere il servizio più efficiente".

Antonio Lecci