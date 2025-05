"Treni in tilt e autobus presi d’assalto"

"Siamo atterrate e ci siamo rese conto subito che non si trattava del classico blackout momentaneo. Tutti i treni erano annullati e internet funzionava solamente a tratti. Per raggiungere il centro di Malaga ci siamo dovute arrangiare con degli autobus: abbiamo perso parecchio tempo rispetto al nostro itinerario iniziale, ma siamo comunque riuscite a raggiungere l’alloggio che avevamo prenotato in città. I locali pubblici erano tutti chiusi perché non avevano la corrente elettrica, i negozi di elettronica erano presi d’assalto da parte di residenti e turisti che volevano comprare torce di ogni genere. Le persone usavano le radioline analogiche per ricevere notizie e tenersi informate, non avendo la connessione internet sui cellulari, molti dei quali comunque erano scarichi. Abbiamo visto persone bloccate dentro un supermercato, le cui porte non si aprivano".

Questa la testimonianza rilasciata all’Adnkronos da due turiste reggiane partite dall’aeroporto di Orio Al Serio lunedì e atterrate a Malaga per trascorrere le vacanze in Andalusia.

"La nostra prima notte in Spagna l’abbiamo trascorsa completamente al buio, senza la possibilità di accendere la luce. Il mattino seguente dovevamo spostarci a Granada, ma i problemi di mobilità si erano aggravati, i treni erano ancora tutti fermi e le persone prendevano d’assalto i tram e gli autobus, molti dei quali erano inutilizzabili per la calca". Le due giovani spiegano di aver comunque preso questa esperienza "con filosofia, rimanendo sempre di buon umore", nonostante "i disagi ci abbiano arrecato diverse migliaia di euro di danni".