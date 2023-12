Treni locali, la proposta dei Verdi: "Trasformiamoli in una tramvia"

"Ripensare le ferrovie locali per un trasporto pubblico più efficiente: che gli enti locali si facciano carico del tema in Regione", e redigere "uno studio di fattibilità e valutazione di impatto economico" per l’eventuale trasformazione della ferrovia in treno leggero metropolitano o tramvia", a partire dalla Reggio-Ciano.

È l’appello di Europa Verde per voce del coordinatore Duilio Cangiari, che prossimi giorni presenterà anche una mozione in Consiglio Comunale a Reggio per sollecitare l’amministrazione comunale, la Provincia e gli altri Comuni attraversati dalle linee ferroviarie Reggio-Guastalla, Reggio-Sassuolo e Reggio-Ciano.

Ev sollecita gli enti a una presa in carico realistica del tema a partire da "concetti condivisibili espressi in questi ultimi mesi dal Comitato per la Mobilità sostenibile Reggio Ciano".

Investimenti come l’elettrificazione "non sono stati vani ma ci chiediamo se l’attenzione verso il trasporto passeggeri sulle linee locali sia la priorità della Regione in termini di attenzione, strategia e costante miglioramento dell’offerta, ovvero frequenza dei treni, tempi di percorrenza e puntualità. Questo anche alla luce della notizia dei treni non autorizzati che hanno circolato per oltre un anno senza il nullaosta dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria".

Vengono poi ricordati i disservizi quotidiani sulla Reggio-Ciano "dove i tempi di percorrenza e il numero di corse giornaliere, nonostante l’elettrificazione (ancora non completamente ultimata in quanto si attende l’autorizzazione per la sottostazione di San Polo) sono ancora fermi alla programmazione di venti anni fa".

Per i Verdi la ferrovia dovrebbe essere la rete portante del Tpl: l’ottimizzazione del servizio dovrebbe "essere un asset strategico per il nostro territorio".

Perciò propongono "un confronto serio sul futuro delle ferrovie per una sempre maggiore integrazione ferro-gomma a partire dalla predisposizione di uno studio di fattibilità e valutazione di impatto economico, anche alla luce degli investimenti già fatti e da fare, per la trasformazione delle linee ferroviarie in sistemi di treno leggero metropolitano o tramvia, il cui esercizio sarebbe più semplice, leggero (minori attese ai passaggi a livello), capillare ed economico rispetto alla gestione di una ferrovia tradizionale".

Francesca Chilloni