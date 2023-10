"Treni nuovi sì, ma mai puntuali a Guastalla": polemiche su ritardi

Il ritorno alla circolazione dei moderni treni elettrici sulla linea Reggio-Guastalla, con relative polemiche su autorizzazioni e iter burocratici, non ha risolto il problema di ritardi negli arrivi a destinazione. Anche ieri mattina alcuni viaggiatori hanno segnalato problemi sulla linea della Bassa, con alcuni genitori che sono stati costretti a portare i loro figli a scuola con auto private pur di non farli arrivare in ritardo in classe. "Per fortuna di sabato non lavoriamo, altrimenti come avremmo fatto a garantire il viaggio ai nostri figli?", sbotta una mamma. Pare che ci sia stato un problema tecnico a provocare il ritardo di ieri. Comprensibile la protesta degli utenti, sempre più stanchi di una situazione che non si risolve nonostante gli ingenti investimenti (in denaro pubblico) attuati negli ultimi anni.