Treni, orari e polemiche: "Le tariffe non sono eque"

Dopo i consiglieri di opposizione di Bagnolo, anche la lista Novellara Democratica Civica scende in campo contro i nuovi orari della ferrovia Reggio-Guastalla. Il capogruppo Alessandro Cagossi parla di "assurdità": "Si vuole spostare il traffico da gomma a rotaia, con treni elettrici per limitare l’inquinamento. Ma poi – dicono dalla lista di opposizione – si usano comunque bus che intasano strade minori e provinciali, con maggior inquinamento". Va precisato che non ci sono autobus sostitutivi aggiunti nei giorni feriali rispetto al passato, ma restano alcune corse effettuate da anni col bus al posto del treno, come scelta del gestore.

Cagossi riporta pure le lamentele di utenti che segnalano come gli abbonamenti delle stazioni minori siano stati parificati, come se si partisse dalle stazioni maggiori. "Ad esempio, chi parte da San Bernardino per Reggio risulta pagare come se partisse da Guastalla". E non mancano le proteste sull’accordo siglato tra Comune di Novellara, Provincia e Fer sul futuro dei passaggi a livello, in particolare quello di San Bernardino: "Ma chi fine ha fatto il progetto del sovrappasso, da 12 milioni di euro, oggetto pure della campagna elettorale 2024? Un progetto fumoso annunciato solo a parole senza finanziamento, con chance di realizzazione pari a zero, come abbiamo detto più volte, quando abbiamo proposto invece l’ipotesi della rotatoria. Apprendiamo poi che c’è in progetto la chiusura di Strada della Vittoria per eliminare un passaggio a livello in zona Riseria. Un passaggio a livello non si chiude nel giro di qualche giorno. E semmai ci fosse una viabilità alternativa, quanto tempo ci vorrà? Quanto costerà rifare la viabilità? Strada della Vittoria è un’infrastruttura strategica che sfocia sulla Provinciale per Guastalla, una strada ampia che si raggiunge facilmente da uno degli snodi della tangenziale. Il rischio è quello di dividere in due il territorio novellarese".

Antonio Lecci