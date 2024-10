Treni Parma-Suzzara, esposto di Uil: "Ritardi e aggressioni sui mezzi"

I problemi del traffico ferroviario sulla linea Parma-Suzzara, che interessa anche i paesi reggiani fra Brescello e Luzzara, non resta isolato alle proteste ormai costanti dei viaggiatori. Il sindacato Uil trasporti di Parma ha infatti presentato un esposto alla Procura della Repubblica segnalando le problematiche che troppo spesso fanno parte della quotidianità degli utenti.

L’esposto è stato consegnato alla polizia per gli approfondimenti su due argomenti che stanno molto a cuore ai viaggiatori, in particolare ai pendolari: i ritardi di troppe corse su quella linea, ma anche le azioni di baby gang. La Uil Trasporti, infatti, ha raccolto le lamentele di giovani, in particolare da parte di alcune studentesse, vittime di aggressioni e atti di bullismo a bordo dei treni.

C’è anche chi è stato malmenato, offeso, minacciato e rapinato, con conseguenti ritorsioni a coloro che hanno tentato di intervenire per porre fine a quella situazione. Questo permetterebbe alle baby gang di agire indisturbati. I treni, infatti, sono composti da carrozze non comunicanti tra loro e senza telecamere. Mentre il personale di bordo è su una carrozza, è impossibile poter controllare quanto avviene nell’altra.

Antonio Lecci