Treni, picco di utenti ‘molesti’ nel Reggiano

Quale è il livello di sicurezza sulle linee Fer in Emilia-Romagna? Quanti i casi di intemperanze di passeggeri che hanno influito negativamente sulla circolazione ferroviaria?

Nel 2024 si sono contati almeno 153 casi di ‘utenti’ il cui comportamento ha provocato ritardi, interruzione temporanea del servizio e inevitabili disagi pure per gli altri passeggeri. In questi casi il capotreno può richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per prendere in consegna il soggetto "intemperante", capace di causare in media un ritardo della corsa di 20-30 minuti. Il picco si è avuto a ottobre, con 26 casi. La linea più colpita è la Casalecchio-Vignola con 27 episodi. Poi arrivano le linee della Bassa reggiana: al secondo posto la Reggio-Guastalla (24) e a seguire la Parma-Guastalla-Suzzara (21). Poi la Bologna-Portomaggiore (17), la Suzzara-Ferrara e la Ferrara-Codigoro (14), la Reggio-Ciano e la Reggio-Sassuolo (13), concludendo con la Modena-Sassuolo (10). E il 2025 non è iniziato bene: solo sabato scorso ben quattro casi.

A completare il quadro la presenza di persone estranee al servizio che camminano o sostano tra i binari (nel 2024 sono state circa 60) e il tallonamento delle barriere dei passaggi a livello (67 nel 2024), con questi ultimi casi capaci pure di bloccare la circolazione ferroviaria oltre che quella stradale.