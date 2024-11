Treni rallentati sulla linea Reggio-Guastalla. Fer: "Misura di sicurezza a tutela degli utenti"

I rallentamenti dei treni in transito sulla linea Reggio-Guastalla? "È bene chiarire che per l’entrata in stazione, così come per la movimentazione dei passaggi a livello, la procedura è automatizzata: è in funzione la tecnologia Scmt che agisce – dicono da Fer – senza possibilità di intervento umano se non per i guasti e le emergenze, diminuendo in automatico la velocità del convoglio quando approccia la stazione e attraversa gli incroci pericolosi".

La questione era stata sollevata nei giorni scorsi da alcuni cittadini, segnalando come ci fossero rallentamenti evidenti dei treni al passaggio alla stazione di San Bernardino di Novellara, con allungamento dei tempi di chiusura del passaggio e livello e aumento del disagio sulla adiacente viabilità stradale. "Il Sistema controllo marcia treno – aggiungono da Fer – è stato introdotto per aumentare la sicurezza. Come nel caso di San Bernardino, dove si susseguono a breve distanza una stazione e un passaggio a livello. Comprendiamo il disagio di dover attendere qualche minuto in più per la riapertura della linea, ma questa tecnologia mitiga il rischio di errore umano, rendendo un ottimo servizio alla collettività".

a.le.