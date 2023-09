"Un treno su due in ritardo", Federconsumatori denuncia

Reggio Emilia, 27 settembre 2023 – Sono all’ordine del giorno gli annunci di progetti per ammodernamento, investimenti pubblici milionari, treni nuovi e linee elettrificate. Ma nella Bassa il servizio ferroviario continua a registrare problemi.

Come confermano i dati di Federconsumatori sulla linea tra Reggio e Guastalla, che comprende pure Bagnolo e Novellara. Il monitoraggio evidenzia dal 18 al 23 settembre, prima intera settimana dopo la ripresa delle scuole, un ritardo in oltre il 50% delle 144 corse. Significa che almeno un treno su due non è arrivato a destinazione nei tempi previsti.

Ritardi anche di 20-25 minuti che incidono sul regolare arrivo degli studenti in classe o dei lavoratori in aziende e uffici. Senza contare il rischio di perdere coincidenze con altri treni. Federconsumatori ricorda che il contratto in vigore fissa al 91% la soglia minima di treni arrivati in orario, cioè entro 5 minuti dall’orario previsto. E non mancano soppressioni di treni, con ulteriori disagi: come accaduto per ben due volte sabato alle corse 13,20 e alle 19,17 da Reggio e quella delle 18,56 da Guastalla.

Fortissimi i problemi già il 18 settembre, con i treni del tardo pomeriggio – dalle 16,46 in poi – che hanno registrato ritardi dai 15 fino ai 21 e 29 minuti. Dato non trascurabile per una tratta di poco più di trenta chilometri. E due giorni dopo il treno da Guastalla delle 6,30 è giunto al capolinea con 24 minuti di ritardo.

"Quanto accade – dicono da Federconsumatori – si colloca fuori dai parametri contrattuali da ripristinare immediatamente, anche con le attuali automotrici diesel per le quali è comunque stato impostato l’orario attuale. Una mobilità sostenibile, secondo Federconsumatori, deve poter contare su un servizio ferroviario efficiente e disponibile, non certo su disagi e disservizi".