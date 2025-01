"Treni soppressi ma i territori non fanno squadra. A Guastalla una fermata in più, a Pieve Rossa no?"

Nuovi orari, soppressione di fermate in quattro stazioni, ma l’annoso problema dei ritardi dei treni Reggio-Guastalla prosegue. Dal gruppo social "Ritardo treno Reggio Guastalla" anche nei giorni scorsi si sono segnalati ritardi e disagi. Intanto, emerge pure come a Guastalla si sia riusciti a ottenere una ulteriore fermata a San Giacomo, in zona industriale, dopo un incontro con Comuni, Fer, Trenitalia Tper e Regione. Il treno da Reggio alle 14,22 ora ferma anche a San Giacomo prima di arrivare a Guastalla, con l’orario di arrivo prolungato di due minuti.

Nulla di più di quanto annunciato, invece, è stato concesso a Pieve Rossa, nonostante una forte mobilitazione dei cittadini, ora riuniti in un comitato con tanto di raccolta di firme. "È singolare vedere come per ottenere qualche concessione per Bagnolo – commenta l’ex sindaco Gianluca Paoli, ora capogruppo consiliare di opposizione – occorra invocare e attendere un tavolo di concertazione, mentre Guastalla ottiene subito una ulteriore fermata. Il tanto sbandierato ’gioco di squadra’ sembra solo uno slogan per far credere che uniti si vince mentre ognuno va per sè, attento a non scontentare il proprio elettorato".