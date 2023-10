Treni soppressi: ritardi e critiche. Bus sostitutivi per alunni e pendolari

Ennesimo grave disservizio sulla linea ferroviaria Reggio-Ciano: due dei treni più utilizzati dagli studenti e dai lavoratori pendolari ieri mattina sono stati soppressi e sostituiti con bus a causa di un guasto che si era verificato nelle ore precedenti all’altezza del passaggio a livello di Bivio Barco. Già domenica erano in corso delle riparazioni, ma evidentemente non si è stati in grado di risolvere il problema entro ieri mattina. I ritardi hanno cominciato ad essere eccessivi, così Fer ha deciso di sostituire con pullman il regionale 90199 che parte dalla stazione di Reggio centrale alle 6.21 e arriva a Ciano alle 7.08, e il 90198 che parte da Ciano alle 7,24 e arriva in città alle 8,11.

Il ritardo e la soppressione dei due convogli sono stati segnalati dai pannelli elettronici delle varie stazioni, ma ciò non ha evitato proteste, che poi si sono riverberate anche sui social.

"Perché il treno spesso ritarda? Ci sono studenti che devono prendere le coincidenze con le corriere urbane", lamenta una donna nella pagina ’Sei di Bibbiano se…’, con un altro cittadino che le risponde: "Nel periodo scolastico ci dovrebbero essere più bus, magari ogni mezz’ora, così se non passa il treno non si rimane a casa. E poi un’altra cosa inconcepibile che l’ultimo che va a Reggio è alle 8.30 e poi fino alle 13 siamo isolati se qualcuno a bisogno di spostarsi non c’è soluzione", e la donna che replica: "Giusto. Infatti se non si fa in tempo a prendere la coincidenza lo studente rimane a Reggio 4 ore…Arrivare alle 7.49 a Reggio significa perdere tutte le coincidenze".

Proprio a Bibbiano, di recente si erano confrontati con i cittadini ed i comitati l’assessore regionale alla Mobilità Corsini ed il direttore generale di Fer, che avevano ricordato gli investimenti sulla linea. I cittadini avevano fatto presente invece i frequenti disservizi e ritardi. I problemi principali emersi erano la mancanza di treni in certi orari, l’intersezione, a Bivio Barco, con la provinciale Reggio-Montecchio e i tempi lunghi di abbassamento delle sbarre. Temi che proprio ieri nella discussione online sono riemersi: "Ben 8 minuti di attesa al passaggio a livello. Se una persona da Bibbiano va a San Polo, ci mette 20 minuti", sottolineava un uomo, con un altro che aggiungeva: "Disservizi ormai all’ ordine del giorno. Sarebbero da denunciare per interruzione di pubblico servizio".

