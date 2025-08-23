Treni sulla linea Reggio-Guastalla. Più velocità, ma meno fermate

Treni più ’veloci’ sulla linea Reggio-Guastalla. Ma con gran parte delle corse che ’dimenticano’ le stazioni delle frazioni e dei quartieri, finora servite da fermate molto frequenti.

Come previsto, è stato reso noto il nuovo orario dei treni della linea che collega la città alla Bassa reggiana. Trenitalia-Tper, in accordo con le varie istituzioni locali, ha adottato una soluzione che l’ente ferroviario considera una "sperimentazione" per cercare di velocizzare la linea, accorciare i tempi con meno fermate, rendendo il servizio più competitivo e appetibile ai passeggeri.

Come già annunciato, ci saranno infatti alcune corse che fermeranno solo alla Mediopadana, Bagnolo e Novellara, impiegando, almeno in teoria, 41 minuti per l’intero tragitto, contro i 58 minuti previsti effettuando le fermate intermedie. Saranno nove le corse veloci da Reggio verso la Bassa e altrettante sulla direzione opposta. Sei invece i convogli, tra andata e ritorno, che si fermeranno anche nelle frazioni, praticamente di prima mattina, primo pomeriggio e prima serata.

A sopperire al calo del servizio nelle stazioni periferiche ci saranno autobus sostitutivi: tre da Reggio (alle 5,20, alle 9 e alle 13) e cinque da Guastalla (alle 5,55, alle 8, alle 9,05, alle 11 e alle 15).

Quello che occorre capire però, è se tutto ciò potrà garantire un adeguato servizio ai pendolari che partono da San Giacomo, San Bernardino, San Giovanni, Santa Maria, Pieve Rossa Soave. Ora i nuovi orari sono allo studio degli utenti e dei passeggeri residenti. Si vedrà presto in quanti aderiranno all’abbonamento. Ma ci vorrà almeno qualche settimana per capire se il test avrà funzionato o se ci saranno ancora disagi e problemi.

Antonio Lecci