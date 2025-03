Trenitalia fa tappa a Planet Aut: "In visita per conoscere i ragazzi"

Una delegazione di Trenitalia Tper ieri ha visitato ieri il ristorante Planet Aut di Casalgrande. Trenitalia Tper d’alcuni mesi ha avviato un percorso insieme all’associazione Aut Aut il cui fine istituzionale è lo svolgimento dell’attività di volontariato prestata a beneficio dei soggetti dello spettro autistico. La collaborazione tra Trenitalia Tper e Aut Aut è stata avviata dopo che un giovane affetto da spettro autistico in gennaio era stato sottoposto a sanzione per non aver timbrato il biglietto a causa dell’apparecchio obliteratore fuori servizio.

La sanzione era stata poi annullata dall’azienda. Ieri, oltre ai ragazzi, erano presenti il presidente di Aut Aut Roberto Vassallo, il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, l’assessore comunale Marco Cassinadri. Hanno partecipato per Trenitalia Tper Alessandro Tullio (amministratore delegato), Filippo Castagnetti (responsabile persone e organizzazione) e anche Alessandra Coppa (referente per le relazioni esterne in Emilia-Romagna di Ferrovie dello Stato Italiane). "Siamo molto contenti per la visita di ieri – rimarca Vassallo –. È il quarto incontro con Trenitalia, ma è la prima volta che hanno raggiunto il nostro ristorante dove hanno anche pranzato e parlato con i ragazzi. Hanno inoltre incontrato il ragazzo, con la mamma, sanzionato nei mesi scorsi. Siamo stati invitati tra un mese a Bologna a visitare la stazione principale dei treni".

m. b.