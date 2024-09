Treno deragliato a Novellara, le opposizioni annunciano esposto alla Procura

Novellara (Reggio Emilia), 16 settembre 2024 - Il deragliamento del treno regionale Trenitalia Fer, avvenuto venerdì a Novellara, sarebbe avvenuto su uno scambio ferroviario posato su vecchie traversine in legno, dopo una curva a 90 gradi. “I lavori di ripristino – spiegano i consiglieri comunali di opposizione Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri di Novellara Democratica Civica – ora hanno comportato la sostituzione di alcune traversine in legno con alcune nuove dello stesso materiale. Tutto ciò è in linea con la normativa per la sicurezza sulla circolazione ferroviaria?”. A tal proposito i consiglieri di minoranza annunciano un esposto alla Procura della Repubblica locale. Novellara Democratica Civica evidenzia come i lavori di risanamento della piattaforma ferroviaria effettuati nel 2017 tra Novellara e San Giacomo, per un valore di circa 7 milioni di euro, non avrebbero comportato anche il rinnovamento completo della via ferroviaria: sulla massicciata risanata con la posa di terreno trattato con calce e cemento sarebbero poi state reinstallate, in tutto o in parte, le vecchie traversine sia in legno ma anche in cemento (fabbricate tra il 1980 e il 1994). I lavori nel 2007 – dicono le opposizioni – erano mirati a prevenire eventuali disallineamenti delle rotaie a seguito del terremoto del 2012. Ma l’incidente di venerdì scorso, come comunicato ufficialmente da Fer, è avvenuto proprio per un disallineamento. Ora ci si chiede: a cosa è imputabile tutto ciò? Ai consiglieri di ooposizione risulta che Fer avrebbe rifatto la massicciata, elettrificato la linea, messo in funzione nuovi treni ma senza rinnovare binari, traversine e scambi.