Treno e bus non passano. Lui denuncia il disservizio

Il treno non c’era. E neppure l’autobus sostitutivo è transitato dalla fermata prevista. Così, un ciclista che da Reggio era diretto a Guastalla, ha dovuto rimettersi in sella alla bici per percorrere i trenta chilometri per arrivare a destinazione. Ma il giovane, un ventenne residente a Guastalla, dopo una serie di telefonate senza risposta ai vari enti preposti al servizio del trasporto pubblico locale, ha deciso di inoltrare una formale denuncia per "interruzione di pubblico servizio".

"Alla fermata cittadina ho atteso il treno per rientrare verso casa – racconta il ragazzo –. Con me avevo la mia bici. Quella corsa era sostituita da bus, previsto alle 19,12 a quella fermata. Ho atteso dalle 19 fino alle 19,45. Ma nessun bus sostitutivo è passato da lì. È passato il bus 5 del servizio urbano, ma l’autista non è stato in grado di darmi una risposta sull’altra corsa extraurbana. Ho contattato i numeri a mia disposizione (Agenzia Mobilità, Seta, Tper call center…) ma non ho ottenuto risposte. E non sono stati in grado di aiutarmi neppure al centralino della polizia locale. A quel punto ho preso la mia bici e ho percorso i 30 chilometri pedalando, per tornare a casa. Era già accaduto in altre occasioni di vivere questo tipo di disservizio, attendendo invano treno o bus".

Ma stavolta il giovane ha deciso di non lasciar correre. Si è presentato alla caserma della polizia stradale di Guastalla per sporgere formale querela: "Chiedo che vengano fatti degli accertamenti per rilevare eventuali responsabilità e responsabili del mancato servizio pubblico, che crea non pochi disagi ai cittadini-utenti".

Un disservizio che si verifica proprio ora che si attende con trepidazione l’entrata in vigore del nuovo orario della Reggio-Guastalla, che prevede corse più ’veloci’ con riduzione delle fermate per gran parte dei convogli. Per queste corse la durata sarà di 41 minuti invece dei 58 previsti finora con tutte le fermate. Ma preoccupa il rischio di non garantire un adeguato servizio agli utenti residenti nelle frazioni, dove numerosi treni non fermeranno più, facendo sosta soprattutto nei Comuni capoluogo tra Reggio, Bagnolo, Novellara e Guastalla.

Antonio Lecci