Treno Merci Senza Sbarre, Antonio Albanese Direbbe "Non Ci Posso Credere"

"Non ci posso credere", direbbe Antonio Albanese nei panni di Cetto La Qualunque, davanti al passaggio a livello di un lungo treno merci sul tratto Luzzara-Guastalla, dove davanti agli automobilisti si è presentato il transito del convoglio, ma con le sbarre alzate. Forse un guasto ha causato la mancata attivazione delle sbarre in via Broccata, dove per fortuna i passanti hanno fatto in tempo a fermarsi. "Il treno – spiega un testimone – si è poi fermato alcuni metri più avanti, liberando il passaggio. Ma non in modo sufficiente per fare scattare la riapertura del passaggio a livello di via Staffola, dove si sono creati lunghi incolonnamenti sulla Sp2 e fino sull’argine maestro del Po. Solo dopo una ventina di minuti il traffico è ripartito su via Staffola. E non è la prima volta: "Già qualche anno fa – aggiunge il testimone – avevamo segnalato il disservizio che speravamo si fosse risolto. Poi, nel tempo, casi di sbarre che restano aperte. Dicono si tratti dei tempi del sistema automatizzato. Ma il problema è enorme, specie nelle ore di punta verso la zona industriale di Luzzara, così come a Guastalla o Gualtieri. E in alcuni casi provocano ritardi ai mezzi di soccorso come ambulanze, automediche e vigili del fuoco".

Antonio Lecci