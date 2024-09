Treno uscito dai binari a Novellara. Circolazione parziale: previsti disagi

Parte l’indagine interna di Trenitalia per capire le cause dell’incidente di venerdì pomeriggio, quando le due ruote anteriori di un treno locale sono uscite dai binari, mentre il convoglio si avvicinava alla stazione di Novellara: nei prossimi giorni sarà istituita la commissione interna, l’inchiesta dovrebbe richiedere un paio di settimane e dovrebbe accertare anche se vi siano eventuali responsabilità per quanto accaduto. Non è escluso che la Polfer e la magistratura aprano una propria inchiesta ufficiale. Alle 15.40, il treno è uscito dai binari: il macchinista se n’è accorto e ha subito attivato il freno d’emergenza. A bordo c’erano otto passeggeri, il macchinista e il capotreno.

Per ora quel tratto è chiuso: il binario è danneggiato e i lavori andranno avanti fino a mercoledì. Si potrà passare dalla stazione, ma i treni non potranno incrociarsi. Si corre ai ripari, con Trenitalia e Fer che hanno lavorato affinché i disagi siano ridotti al minimo, garantendo un numero sufficiente di corse sostitutive in bus soprattutto da domani, quando l’afflusso sarà maggiore per la ripartenza delle scuole. Le ferrovie hanno predisposto un programma per mantenere il treno nelle fasce di afflusso più alto. Intanto, per tutta la giornata di oggi fino alle 19 (così come è stato nella giornata di ieri), nel tratto tra Bagnolo in Piano e Guastalla è attivo il bus sostitutivo Bagnolo-Guastalla e viceversa.

Da domani invece "e fino a mercoledì 18 – fa sapere Fer in una nota –, la circolazione sarà ripristinata solo parzialmente per consentire ai tecnici di lavorare sui binari, in parte danneggiati dall’incidente, con soppressione da Reggio a Guastalla e viceversa dei treni: 90170, 90171, 90178, 90179, 90182, 90183, 90186, 90187, 90190, che saranno sostituiti da bus per l’intero percorso. Ci scusiamo in anticipo per il disagio e i possibili ritardi". La corsa 90194 di oggi, in partenza da Reggio per Guastalla alle 19.17, sarà regolarmente effettuata con il treno. Nella notte tra venerdì e sabato, il mezzo è stato rimosso grazie a un carro soccorso arrivato da Bologna. Agganciato, il treno, con i cerchioni danneggiati, è stato portato all’officina più vicina. Il sindaco di Novellara, Simone Zarantonello, e l’assessore alla mobilità Alberto Razzini, domani, primo giorno del nuovo anno scolastico, saranno in stazione alla partenza della corsa principale utilizzata dagli studenti per assicurarsi che tutto vada per il meglio. "Devo dire che sia Trenitalia che Fer sono stati da subito molto disponibili e capiscono la situazione e le difficoltà. Ho ribadito la necessità di un ripristino il prima possibile, ovviamente in sicurezza. È probabile che i ragazzi, ma anche i tanti pendolari, incontreranno qualche disagio nei prossimi tre giorni. Oltre a ciò, siamo contenti dei nuovi treni, si sono fatti grandi passi avanti in comfort, ambiente, tecnologia, però deve essere rinnovata anche l’organizzazione, in particolare per garantire un numero di corse maggiore e adeguato negli orari più sfruttati dai lavoratori".

Chiara Gabrielli