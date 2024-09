Treno uscito dai binari: disagi a catena

Dovrebbero proseguire anche oggi i lavori per ripristinare le condizioni di piena sicurezza sul tratto ferroviario a Novellara, dove nei giorni scorsi si è verificata l’uscita dai binari di un treno Pop in servizio sulla Guastalla-Reggio. Anche oggi è previsto l’uso solo parziale della linea, per consentire ai tecnici di operare sui binari danneggiati, con soppressione di alcuni treni, sostituiti da bus per l’intero percorso. Ma ieri qualcosa non ha funzionato proprio con i bus sostitutivi, con "salti" di fermate o segnalazione di mancato passaggio del bus da parte di alcuni utenti, anche da Reggio. Intanto, in questi giorni il sindaco di Novellara, Simone Zarantonello, si è recato più volte sul luogo dei lavori per verificare di persona l’andamento delle operazioni. "È necessario che la situazione sia risolta il prima possibile per assicurare un servizio adeguato a studenti e lavoratori pendolari", dichiara il primo cittadino. Anche oggi i bus sostitutivi dovrebbero garantire le corse delle 6.50, 12.08, 14.15, 16.30 (da Reggio) e delle 7.11, 13.38, 15.25, 17.38 (da Guastalla). Intanto, i consiglieri di opposizione novellaresi chiedono che sia fatta piena luce sulle cause dell’incidente, che solo per una gran dose di fortuna non ha provocato conseguenze alle persone che erano a bordo del treno.

a. le.