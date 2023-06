Trenta automobilisti col cellulare in mano Perderanno cinque punti e 165 euro

Tutti pericolosamente alla guida col telefonino in mano.

Gli agenti della Polstrada di di Castelnovo Monti e di Guastalla hanno organizzato nei primi giorni della settimana posti di controllo concentrati soprattutto sull’uso del telefono cellulare, ancora troppo diffuso e spesso causa di gravi incidenti stradali. Sono stati oltre un centinaio gli automobilisti fermati e controllati, una trentina dei quali sanzionati per avere violato le regole del codice della strada. Fra questi emerge proprio il dato di coloro che sono stati sorpresi alla guida dell’auto mentre erano intenti a telefonare o mandare messaggi: una ventina in tutto i puniti, senza distinzione particolare per fasce di età o per categoria di utenti della strada. Per tutti loro, oltre alla sanzione di 165 euro è scattato il taglio di 5 punti dalla patente di guida, per un totale di 100 punti prelevati in un solo giorno.

Al conducente di un mezzo pesante è anche stata ritirata la patente di guida, perché sorpreso per la seconda volta a fare uso del telefono nell’ultimo biennio.

Dall’inizio dell’anno sono stati 585 gli automobilisti reggiani sorpresi alla guida dell’auto mentre facevano uso del cellulare. Quasi tremila i relativi punti decurtati e decine le patenti di guida ritirate e sospese a carico di automobilisti recidivi. Per questo motivo i controlli della Polizia Stradale di Reggio Emilia proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale.