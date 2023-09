Trenta furti in un anno. L’ultimo colpo al bar. Ventisettenne polacco finisce in carcere

Al netto di oltre trenta furti, un 27enne di origine polacca senza fissa dimora ora è detenuto nel carcere di Reggio. La lista di reati contro il patrimonio a carico di questa persona, divulgata ieri dalla Questura, è vertiginosa: da agosto 2022 al 17 agosto 2023, ha messo a segno esattamente 31 colpi, quasi tutti a danno di esercizi commerciali.

Il primo a essere citato è un tentato furto del 14 agosto 2022, all’Esselunga di Viale Timavo; evidentemente non soddisfatto, ci ha riprovato una settimana dopo (27 agosto), ma di nuovo si risolve solo in un tentativo. Il 12 settembre 2022 scippa una donna in sella alla sua bici, che risulta poi essere stata rubata.

Altri due colpi, stavolta riusciti, interessano sempre l’Esselunga di viale Timavo: il primo il 20 settembre e il secondo il 7 ottobre. Il supermercato resta nel mirino anche nei giorni seguenti, con altri due tentativi di furto da parte del 27enne, uno il 20 e l’altro il 27 ottobre. In quest’ultima giornata la sua attenzione si sposta anche alla Decathlon: altro furto.

L’obiettivo cambia il 9 dicembre 2022, ma non cambia il fatto che si tratti di supermercati perché stavolta tocca al Conad Le Vele, poi il 18 dicembre al Conad Le Querce, e due giorni dopo al Pam di via Emilia San Pietro. Il 29 dicembre commette un altro furto all’Ipercoop Ariosto, poi un altro il 15 gennaio.

Il 17 gennaio tenta un colpo al Conad Le Vele, non riuscito, ma poi ne mette a segno diversi all’Ipercoop Ariosto, tutti tra il 18 e il 26 gennaio.

Tra marzo e aprile 2023 ruba cinque volte in tre supermercati diversi (oltre al Conad Le Vele, anche il Lidl di via Gramsci e Il Gigante). A maggio scorso, il 19, altro furto alla pizzeria Pulcinella di via Adua. Si passa poi all’estate quando ruba un monopattino all’Ipercoop Ariosto (12 luglio) e una bici da una casa privata (4 agosto). Poi il 17 agosto un ultimo colpo messo a segno al supermercato Sigma di via Ferioli.

Per tre volte il 27enne viene arrestato: per rapina imporpria e lesioni personali procurate a un addetto di sorveglianza (14 ottobre 2022), per furto di alimentari in un supermercato (29 marzo 2023) e per un furto in un’altra pizzeria (25 agosto 2023). In quest’ultima occasione era anche scattato nei suoi confronti il divieto di dimora nella Provincia e nel Comune di Reggio.

Divieto che il 27enne non ha rispettato, e così dopo un tentato furto lo scorso 2 settembre al bar Drip (via Crispi), i due furti messi a segno il 6 settembre sono gli ultimi. Uno è avvenuto al supermercato Coop di via Ariosto: ha provato a prendere alcune bottiglie di liquore e a portarsele via, ma titolare lo ha notato e lui, vistosi scoperto, si è dato alla fuga.

Quella stessa sera però, ha commesso un doppio furto nello stesso locale, il Crazy Café di via Fano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, anche grazie alle immagini della videsorveglianza, alle 22.30 circa del 6 settembre il 27enne ha forzato la finestra e si è portato via il fondocassa, per un centinaio di euro.

Dopo, verso l’una di notte, è poi tornato sempre nello stesso bar per prendere alcune bottiglie, tra superalcolici e birra. Per le forze dell’ordine non è stato difficile riconoscerlo, anche per via della sua camminata claudicante. In quel frangente è scappato prima che i militari arrivassero sul posto; il 27enne è stato poi rintacciato e arrestato dalla polizia di Stato lo scorso 9 settembre, stesso giorno in cui era stata emessa a suo carico l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.