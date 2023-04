Trenta nuovi reggiani "L’Italia non abbia paura"

"Che paura vi fa questo bimbo? Perché pensate che non debba avere le stesse possibilità che hanno gli altri bimbi che, come lui, sono nati a Reggio?". La provocazione è del presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori che rilancia la riforma sulla legge di cittadinanza nel giorno in cui ha proclamato trenta nuovi cittadini reggiani dopo il giuramento in Sala del Tricolore.

"Se non avessi conferito la cittadinanza italiana a Blerim, il suo papà proveniente dall’Albania, lui non sarebbe diventato italiano – chiosa Iori – Sarebbe cresciuto a Reggio, avrebbe frequentato le nostre scuole, parlato la nostra lingua, sarebbe stato circondato da amici reggiani, ma sarebbe stato diverso e con molti meno diritti. Non avrebbe potuto fare vacanze all’estero con gli amici, progetti Erasmus o di studio all’estero, avrebbe avuto difficoltà nell’iscrizione in associazioni sportive, pur diplomandosi o laureandosi con il massimo dei voti non avrebbe potuto partecipare a concorsi pubblici, e tanto altro ancora. Avrebbe dovuto aspettare anni prima di ottenere la cittadinanza italiana, come ha dovuto aspettare Marcela, che è arrivata a Reggio dalla Repubblica Dominicana da piccolissima e qui ha fatto tutte le scuole, ma ha dovuto aspettare fino a 26 anni per diventare cittadina italiana".

Infine Iori lancia l’appello. "Ogni tanto sento qualcuno che si lamenta del fatto che ci siano cittadini di origine straniera che a suo dire non si integrano a sufficienza. Ma se noi siamo i primi a non permettergli di sentirsi italiani e di crescere con gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri, se da bambini li trattiamo diversamente da tutti i loro amici, come possiamo pretendere che si sentano italiani e reggiani sin dall’infanzia? Finché continueremo ad avere paura di questi bimbi, non potremo fare nessun passo in avanti".

Ecco i nomi e i Paesi d’origine dei nuovi trenta reggiani.

Agbonmwadolor Faith (Nigeria, classe ’71), Ait Lhaj Chaymae (Marocco, ’97), Ali Shahbaz (Pakistan, ’94), Andrade Santos Antonio Rubens (Brasile, ’91), Bance Issouf (Burkina Faso, ’62), Belalia Abdellah (Marocco, ’77), El Ouazza Youssef (Marocco, ’78), Jrifi Lahcen (Marocco, ’68), Manu Emelia (Ghana, ’81), Mensah Alexander Daasebere, ’79), Mohammed Sumon (Bangladesh, ’76), Palushi Aferdite (Kosovo, ’74), Palushi Shkelqesa (Kosovo, ’99), Shpyrko Viktor (Ucraina, ’92), Tali Shpetim (Albania, ’80), Tamba Tene Gabriel Martial (Camerun, ’83), Tchanukvadze Tamar (Georgia, ’73), Tejeda Pujols Jossiescar Marcela (Repubblica Dominicana, ’97), Tharmalingam Dayanantharasa (Sri Lanka, ’85), Tmova Blerim (Albania, ’84), Turshilla Fatos (Albania, ’83), Twum Esther (Ghana, ’87), Uhunamure Sunday (Nigeria, ’65), Usik Petro (Ucraina, ’74), Vieru Oxana (Moldova, ’88), Vreme Ana (Moldova, ’83), Xhindi Genci (Albania, ’65), Zaiceanu Tatiana (Romania, ’67), Zeka Ajet (Kosovo, ’81), Zyka Mariza (Albania, ’85).