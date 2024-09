Trent’anni di Emergency in mostra: "Ci raccontiamo in dieci parole"

Il tocco di Stefania Vasquez, già curatrice della mostra ‘Felicitazioni! CCCP – Fedeli alla linea’, si riconosce subito. ‘Humanity Lovers’, la mostra dedicata ai trent’anni di Emergency, è stata aperta ieri in anteprima per la stampa. Sezioni ben distinte vengono accolte tutte in un percorso elegante che attraversa il terzo piano del Palazzo dei Musei di Reggio. Colori tenui e forti, scenografie interattive, volti noti e comuni guidano il visitatore alla scoperta dell’associazione umanitaria fondata da Gino Strada nel 1994.

"Non abbiamo voluto proporre un riepilogo di eventi storici – spiega Simonetta Gola, ideatrice del festival e direttrice comunicazione di Emergency –. Non perché non siano importanti, ma preferivamo esprimere il senso del nostro lavoro attraverso le parole e le idee che ci rappresentano. Parole che, tra l’altro, non sempre vengono associate a una realtà come la nostra". Il riferimento va a termini come ‘bellezza’, ‘cultura’ e ‘utopia’, che insieme a ‘guerra’, ‘diritti’, ‘neutralità’, ‘uguaglianza’, ‘cura’, ‘persone’ e ‘scelta’ sono i concetti che tracciano le linee guida.

"L’esposizione tiene alto il testimone lasciato da Gino Strada, la cui presenza è una costante anche nella mostra, e vuole riflettere non solo sugli ultimi 30 anni ma anche sul futuro – dice Vasquez –. Quello rivolto alla guerra non è un pensiero appesantito, ma viene interpretata come una malattia endemica, la cui cura più efficace resta la cultura. ‘Scelta’, l’ultima parte della mostra, vuole essere un invito a prendere posizione".

"Per la nostra città è un onore ospitare un festival così ricco di valori – aggiunge il sindaco, Marco Massari, che non nega una sua naturale vicinanza e predisposizione alla missione di Emergency in virtù della sua pregressa esperienza professionale nella sanità pubblica –. Il tema del festival poi, ‘Le persone’, è del tutto in linea con la nostra campagna elettorale e al centro del nostro mandato".

La mostra sarà visitabile dalle 10 alle 20 da oggi a domenica, mentre dal 9 settembre fino al 20 ottobre sarà aperta il martedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18.

Giulia Beneventi