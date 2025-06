Trent’anni di gemellaggio, Castelnovo va dai francesi di Voreppe

Un nuovo viaggio di scambi tra il Comune di Castelnovo Monti e Voreppe tra il 20 e il 22 giugno, la delegazione dall’Appennino si recherà nella cittadina francese, situata nel dipartimento dell’Isère, vicino a Grenoble, per celebrare i 30 anni dal patto di gemellaggio tra i due Comuni. L’Assessora ai Gemellaggi di Castelnovo, Erica Spadaccini: "Quello con Voreppe è stato il primo patto di gemellaggio siglato da Castelnovo Monti. Un percorso avviato nel 1994 e poi completato nel ’95. Sono stati trent’anni all’insegna di un’amicizia autentica e costruttiva: le nostre comunità, i nostri ragazzi e studenti in primis, hanno avuto modo di conoscersi sia attraverso momenti di festa, come la fiera di San Michele e la festa della Repubblica Francese, scambi tra le scuole con l’attivazione delle famiglie, in particolare per quanto riguarda il Liceo Linguistico dell’Istituto Cattaneo – Dall’Aglio e il Collège A.Malraux di Voreppe, progettazioni legate alla storia e alla cittadinanza europea. Valori di grande importanza da trasmettere ai giovani per cogliere le opportunità di questa dimensione internazionale di cui facciamo parte, l’Unione Europea".

La partenza per Voreppe è fissata per venerdì 20 giugno alle 6 da Castelnovo (ritrovo in piazza Vittime di Roncroffio) e il rientro domenica il 22 giugno attorno alle 22. Per iscrizioni e informazioni: n.notari@comune.castelnovo-nemonti.re.it, tel. 0522 610276 (tutte le mattine da lunedì a venerdì). Iscrizioni entro il 14 giugno (max 27 persone).