Trent’anni fa la scomparsa del dottor Ferrari: "Medico condotto"

Trent’anni fa se n’è andato il dottor Isonzo Ferrari lasciando in tutti un caro ricordo. Nel testamento morale lasciato ai figli Tillo ed Anna ha chiesto che sulla sua tomba venisse semplicemente scritto: "Medico condotto". Due parole, la sintesi di una vita vissuta sempre al fianco dei pazienti. Il 27 marzo 1995 su chiuse una pagina di storia del paese, una vita senza tentennamenti: fare il dottore e vivere nel verde degli Appennini che amava. Il dottor Ferrari si era laureato in medicina all’Università di Parma e, nonostante le importanti proposte di lavoro ospedaliero, era tornato alle sue valli. L’ambulatorio in piazza Matteotti era la sua casa, dal mattino presto e fino all’ultimo paziente, dedicandosi a qualunque tipo di necessità o intervento. Il pomeriggio lo dedicava alle visite a domicilio, si alzava anche di notte per correre dai pazienti. Sempre in amicizia anche con chi la pensava diversamente: così era il dottor Isonzo, medico di altri tempi.

s.b.