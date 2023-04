Trentasette anni dopo Chernobyl: storia di Kirov

Un racconto per immagini che descrive la vita di un villaggio, Kirov, trentasette anni dopo il disastro nucleare di Chernobyl. Oggi alle 10 a palazzo Sartoretti è ospite Catalina Isabel Nucera per presentare "The Village-Photobook" il libro fotografico da cui è nata una mostra di grande impatto, capace di aprire interrogativi e scavare nelle emozioni. Fino al 25 aprile, il sabato e nei giorni festivi, il pubblico potrà poi visitare il percorso fotografico che è allestito nel ridotto del teatro "Rinaldi".