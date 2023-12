Trentassette opere di Ercole Leurini donate al Comune

Trentasette opere della collezione di Ercole Leurini donate dal figlio Cristiano al Comune di Albinea. La consegna ufficiale è avvenuta venerdì mattina in municipio alla presenza del sindaco Nico Giberti. Nei mesi scorsi Cristiano aveva contattato l’amministrazione sottolineando il legame forte che il padre aveva con Albinea dove si era trasferito dal 2017. I quadri troveranno spazio all’interno della sede comunale: si tratta di opere di artisti locali. "Ercole – ha detto il sindaco – era un uomo così eclettico che è difficile dare di lui una definizione. Era insegnante, giornalista, poeta, narratore e tanto altro. Era molto apprezzato e stimato ad Albinea e non solo". Leurini si è spento l’11 febbraio scorso. Aveva vissuto a Rivalta, Viano e Albinea. Laureato in giurisprudenza, Leurini si è dedicato all’insegnamento di cultura generale negli istituti professionali. Ha svolto attività giornalistica. Scrisse anche testi di impegno culturale e presentò rievocazioni storiche. m. b.