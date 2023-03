Trentennale dell’Ovile. Sabato festa in Polveriera

L’Ovile festeggia in Polveriera i suoi 30 anni di attività, con il prefetto Rolli e il sindaco Vecchi. E’ con un grande evento aperto alla città che la cooperativa sociale celebrerà sabato 4 marzo il trentennale di fondazione. La costituzione della cooperativa avvenne, infatti, proprio il 4 marzo 1993 ad opera di don Daniele Simonazzi (primo presidente della cooperativa e allora parroco di Pratofontana) e di un piccolo gruppo di ospiti e volontari della sua comunità (tra i quali l’attuale presidente, Valerio Maramotti). "La solidarietà, la centralità della persona, l’attenzione ai più fragili, il desiderio di affermare principi di giustizia sociale – sottolinea il presidente de L’Ovile, Valerio Maramotti – erano i valori che già si erano incarnati in tante iniziative, ma bisognava darsi anche uno strumento adeguato per rispondere, principalmente e stabilmente, ad un bisogno lavorativo che richiedeva non solo grandi motivazioni, ma anche un modello organizzativo che le sostenesse e le traducesse in una continuità di servizio e in un ampliamento della capacità di inclusione".

A distanza di trent’anni da quell’atto, il bilancio è particolarmente rilevante; "con L’Ovile – spiega Maramotti – hanno lavorato più di 2.700 persone, gli occupati sono attualmente quasi 400, nelle nostre case e nei nostri appartamenti hanno trovato ospitalità, chi per una notte chi per più anni, oltre 4.000 persone, abbiamo attivi percorsi formativi di inserimento lavorativo per 30 persone, accogliamo nelle nostre strutture 430 persone di 14 nazionalità diverse, compresi molti ucraini in fuga dalla guerra, e nei laboratori socio occupazionali che gestiamo sono quotidianamente accolte oltre 40 persone con gravi fragilità fisiche o psichiche, mentre sono diverse decine gli studenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado, che incontriamo tutti i giorni nei servizi di educazione alla sostenibilità". L’evento inizierà alle 9,45.