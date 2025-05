"Tresinaro, che danno con le casse d’espansione"

Si interroga il presidente della Provincia per sapere "a che punto è l’iter progettuale di fattibilità tecnico–economico ed esecutivo delle casse di espansione del torrente Tresinaro; se non si ritenga sbagliato devastare un’area così grande di territorio agricolo per realizzare vasche di espansione la cui dimensione risulta molto rilevante rispetto all’eventuale utilizzo; infine se si è considerato l’impatto che tale progetto, se realizzato, potrebbe avere in danno alla produzione dei foraggi a per la produzione del formaggio parmigiano reggiano di collina, che caratterizza la vocazione di questa area posta tra i tre comuni di Scandiano, Viano e Castellarano". Sono questi i tre quesiti che Giuseppe Pagliani (centrodestra) ha fatto recapitare come interrogazione a risposta orale al Consiglio dell’Unione Tresinaro-Secchia.

"Da alcuni residenti della frazione di Rondinara siamo venuti a conoscenza di indagini geognostiche e monitoraggio per la realizzazione di casse di espansione a monte ed a valle del Rio delle Viole in adiacenza al torrente Tresinaro, nei Comuni di Scandiano, Castellarano e Viano – scrive Pagliani –. L’aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica si è reso necessario, in particolare, alla luce della complessità dell’intervento, delle mutate variazioni di mercato che negli ultimi anni è stato oggetto di notevoli aumenti dei costi delle opere e delle lavorazioni, e anche per l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti. Non siamo mai stati informati come gruppo consiliare – incalza Pagliani – rispetto alla valutazione potenziale di realizzazione di un così rilevante progetto ambientale che rischia di compromettere decine di ettari di campi coltivati a foraggio. Se il progetto prenderà vita, le casse di espansione verranno realizzate con uno sbancamento sino a 6 metri di profondità di aree intere della collina".