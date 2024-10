Tresinaro, ciclabile chiusa. Allagata anche la ferrovia

Le intense piogge hanno causato numerosi disagi anche in zona ceramiche. In particolare, si segnala uno smottamento importante della ciclo-pedonale sul torrente Tresinaro a Scandiano, chiusa da sabato precauzionalmente con ordinanza del sindaco, con due importanti erosioni in via Mazzini (all’altezza della PmM Elettronica) e in via del Cristo a Fellegara. Chiusa anche la passerella tra Scandiano e Pratissolo, in corrispondenza del Conad. Per le stesse ragioni è stata chiusa anche via della Riva a Rondinara. Sono state molte le segnalazioni pervenute da privati cittadini e imprese, tra cui certamente quella più rilevante riguarda una azienda agroalimentare dove l’acqua ha raggiunto e superato i due metri d’acqua all’interno. Sin da sabato sera il sindaco Matteo Nasciuti è intervenuto assieme ai tecnici per ripristinare il più velocemente possibile la situazione. Ieri mattina tutta l’acqua era stata eliminata.

Continua il disagio per tanti abitanti di Pratissolo, che purtroppo si trovano senza acqua corrente da alcuni giorni a causa della rottura di una tubazione proprio in corrispondenza del Tresinaro, su cui ora Ireti fatica a intervenire per via delle condizioni meteo. Un intervento risolutivo dovrebbe arrivare oggi.

Ieri arrivata un’auto-cisterna per fornire acqua agli abitanti. Infine nelle scorse ore è stato segnalato un allagamento importante a Bosco in corrispondenza dei binari della linea ’Reggio-Sassuolo’. I tecnici di Fer, dopo un sopralluogo, hanno deciso di sospendere il passaggio dei treni. Oggi la circolazione dovrebbe riprendere in maniera regolare.

Il sindaco Matteo Nasciuti ha seguito tutte le operazioni d’intervento: "Sono stato avvertito del danno all’azienda agroalimentare e l’ho raggiunta subito, coordinando gli interventi da lì. Considerando la quantità d’acqua del tutto eccezionale caduta in così pochi giorni, che sta mettendo in difficoltà gran parte dell’Italia, vorrei ringraziare forze dell’ordine, protezione civile e tecnici con i quali mi sono coordinato, per la pronta risposta data ai cittadini".