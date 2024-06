Tresinaro, maxi intervento per liberare il ponte

Un imponente intervento dei vigili del fuoco – con gru e corde – è andato in scena per quasi tutta la giornata di ieri in corrispondenza del torrente Tresinaro a Scandiano. I pompieri erano al lavoro con diverse squadre per rimuovere enormi tronchi dall’alveo, che rischiavano di diventare pericolosi in corrispondenza del ponte sulla ex Statale 467. Il ponte è stato poi riaperto nella serata di ieri. "La situazione più critica nel comune di Scandiano resta quella in via della Riva, a Rondinara, dove è venuto giù un pezzo di strada che corre di fianco al fiume e andrà ricostruita – dice il sindaco Matteo Nasciuti –. Al momento quel tratto di strada è stato chiuso al traffico". Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di ieri anche per un tubo del gas tranciato durante i lavori di rimozione dei detriti a Viano.