Tressano, nuovo teatro dello sport. Sabato l’evento di inaugurazione

Sabato sarà inaugurato il nuovo teatro dello sport di Tressano, un evento che celebrerà la cultura dello sport e il valore di infrastrutture sportive moderne. Alle 16 sono previsti gli interventi del sindaco di Castellarano e presidente della Provincia Giorgio Zanni e di Stefano Bonaccini, ex presidente della Regione. Alle 18 si terrà la partita amichevole di Serie A di pallacanestro tra Unahotels Reggio Emilia ed Estra Pistoia.

Per Zanni si tratta di un’opera "straordinaria per lo sport e per tutta la comunità castellaranese: il teatro dello sport di Tressano, con il suo iconico design a forma di vela, è una struttura innovativa e multifunzionale, concepita per accogliere eventi sportivi ma anche potenzialmente culturali e sociali di alto livello. L’edificio, anche a disposizione delle classi del polo scolastico di Tressano, è già a pieno utilizzo di atleti e società del territorio da inizio settembre ed è stato realizzato grazie a un investimento di circa 4 milioni di euro, finanziati con fondi comunali, regionali e importanti sponsorizzazioni private". Con una capienza di oltre 400 posti, il palazzetto dello sport "è anche un’occasione ulteriore di ritrovo, socialità, relazione e crescita dei nostri giovani"

Matteo Barca