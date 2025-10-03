Tributi, lite Comune-chiesa: stop al teatro

di Francesca Chilloni e Nina Reverberi

Ore decisive per la definizione del contenzioso tributario che da oltre 15 anni oppone l’amministrazione comunale alla parrocchia di Sant’Eulalia: una disputa fiscale che, dal 1° settembre, ha portato alla chiusura del Piccolo Teatro e della palestra dell’Oratorio S. Giovanni Bosco. La comunità attende con ansia che tra oggi e domani si possa giungere a una mediazione, nell’interesse di tutti, così da permettere la ripresa delle attività culturali dell’associazione Teatro L’Attesa e degli allenamenti della BaskeyVolley Asd. Tra l’incudine e il martello ci sono proprio le due realtà associative, animate dal volontariato. "Siamo molto sorpresi da questa situazione e addolorati per la sessantina di famiglie che ci affidano i figli", racconta Daniele Castellari, presidente e direttore artistico de L’Attesa, già collaboratore di don Chiari al Teatro ReGiò: "Dopo qualche avvisaglia informale ad agosto, il 1° settembre siamo stati presi alla sprovvista: la parrocchia ci ha comunicato che dal giorno stesso non potevamo più accedere al teatro e che, dopo 15 anni, non ci sarebbe stata rinnovata la convenzione. Quella sera avevamo in programma un direttivo da svolgere nel foyer, ma abbiamo dovuto spostare la riunione altrove".

L’Attesa, composta da 11 consiglieri e 30 soci, organizza anche le rassegne mattutine per le scuole, i pomeriggi domenicali per le famiglie e la stagione serale degli spettacoli. Castellari, padre della vicesindaca Monica Castellari, osserva con amara ironia: "È curioso questa specie di rovesciamento del nepotismo: subiamo danni... Se non si arriverà a un accordo, salterà l’intera stagione. Ho già annullato il primo spettacolo previsto il 7 ottobre…È un peccato, perché in passato sono stato accolto con grande disponibilità da tre parroci e ho sempre trovato collaborazione, anche generosa, da parte del Comune. Ora vivo la situazione con imbarazzo, perché non sono un decisore e mi costa anche parlarne. Non so cosa accadrà".

Il contenzioso fiscale affonda le radici a quando l’Imu si chiamava ancora Ici, e riguarda il tipo di imposizione da applicare agli immobili parrocchiali in base al loro utilizzo: il cinema-teatro, i locali dell’oratorio, il circolo Anspi (bar e attività ricreative), la copisteria, la scuola media, la palestra (con spogliatoi, servizi) e altri spazi annessi. Negli anni il Comune ha emesso varie cartelle chiedendo somme superiori rispetto a quanto la parrocchia aveva versato, con conseguenti opposizioni e ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e, in alcuni casi, alla Corte Tributaria di 2° grado dell’Emilia-Romagna. Gli esiti sono stati alterni. Le somme non sono irrilevanti: ad esempio ammontava a 8.175 euro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2017, come riportato nella delibera di giunta del 11 gennaio ’24.