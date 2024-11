Tributo a Genoeffa Cocconi. Mamma dei fratelli Cervi

È stata una delle donne simbolo della Resistenza. Di Genoeffa Cocconi, moglie di Alcide Cervi, ricorre l’ottantesimo anniversario della morte, avvenuta il 14 novembre ’44, pochi mesi dopo la fucilazione dei suoi sette figli. A Casa Cervi Genoeffa viene celebrata con 4 giorni di iniziative, dal 14 al 20 novembre.

Fra quelle di maggior rilievo, l’anteprima nazionale del film ’Genoeffa Cocconi: i miei figli, i fratelli Cervi’.

Il film verrà proiettato alle 20.30 di domani al cinema Al Corso di Reggio. La proiezione è riservata ad istituzioni e associazioni; il mattino seguente, è proiettato al liceo Ariosto Spallanzani poi sarà disponibile per il pubblico.

Casa Cervi ricorda Genoeffa, l’importanza della sua figura, simbolo tragico ed emblematico della Resistenza. È stata una donna attiva, cardine dell’educazione, e della trasmissione dei valori ai propri figli.

La sera, prima di andare a dormire, seduta nella stalla, leggeva a tutta la famiglia la Bibbia o i Promessi Sposi.

"A 80 anni dalla morte di Genoeffa, la sentiamo vicina più che mai", dice Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi.

"Le donne di Casa Cervi sono riconosciute protagoniste, con gli uomini, della vicenda straordinaria della famiglia Cervi. Celebriamo 4 giorni di memoria e di dibattito, con donne che resistono nel mondo e rendendo attuali le vite di quelle che hanno fatto la storia dell’Italia".

Il programma: oggi alle 10, commemorazione e omaggio di fiori a Genoeffa Cocconi e alla famiglia Cervi al cimitero di Campegine. La sera, alle 20,30, in città, l’anteprima nazionale del film. Sabato, dalle 15,30, convegno: “Gli strappi della storia e le riparazioni delle donne. La vicenda esemplare di Genoeffa Cocconi 80 anni dopo, fra storia e sguardi contemporanei”, con Albertina Soliani, Francesca Bedogni (vicepresidente Provincia), Marwa Mahmoud (assessora scuole e nidi di infanzia/Comune/Reggio), interventi di Dianella Gagliani e Laura Artioli (storiche), testimonianze di Diana Bota (mediatrice linguistica e culturale ucraina e russa), Gulala Salih (attivista curda), Mahi Tavabeghavami (attivista diritti delle donne iraniane); segue l’ intervento di Elisabetta Salvini (storica) e il dibattito, coordinato da Emma Nicolazzi Bonati. Mostra d’arte al museo Cervi: ”Ponti di memorie: il paesaggio umano di Carlo Tassi da Bondeno a Casa Cervi”. Ultimo appuntamento in ricordo di Genoeffa si terrà mercoledì, 20 novembre, alle 18 a Reggio, con una serata di benvenuto per i genitori dei piccoli del Nido d’infanzia comunale Genoeffa Cocconi Cervi. Info: info@istitutocervi.it; tel. 0522 678356.

mg. bo