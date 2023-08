Tributo ai Nomadi con i "Ma Noi No" Il ricavato devoluto agli amici romagnoli

Stasera alle 21,30 al Parco Rocca, in centro a Castelnovo Sotto, è in programma il concerto dei "Ma Noi No", tribune band dei Nomadi, attiva ormai da vent’anni. L’ingresso sarà libero e il ricavato della serata, attraverso le offerte, verrà devoluto alle popolazioni della Romagna colpite dall’alluvione. Una bella occasione per godersi le più belle canzoni dei Nomadi. L’evento rientra nel cartellone di Restate in Rocca, organizzato dal Comune con alcune aziende sponsors. Attivi punto bar e ristoro dalle 19,30 tra il parco e piazza IV Novembre.

Gli appuntamenti estivi proseguono poi il 22 agosto alle 21 con la proiezione del film "I miei sette padri" di Liliana Davì e Adelmo Cervi.

Giovedì 31 agosto, alle 21, concerto dei "DeSamistade" con un tributo a Fabrizio De Andrè.

L’8 settembre il saggio finale "City Camp".