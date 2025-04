Tributo ai Pink Floyd a Sant’Ilario. Baroni al Catomes Tot

Musica dal vivo stasera alle 21, con ingresso libero, al Piccolo Teatro in Piazza a Sant’Ilario, con "Us and them. The Dark Side of the Moon Project", un tributo ai Pink Floyd. Sul palco Rose Ricaldi (voce), Alberto Padovani (voce e chitarre), Emilio Vicari (chitarre), Enrico Fava (tastiere), Michele Manfredi (basso), Nicola Rossi (batteria), Gabriele Fava (sax).

Un evento live nato in occasione del 50° anniversario di uno degli album più importanti della storia del rock, "The Dark Side Of The Moon" dei Pink Floyd (1973).

Mentre al circolo Catomes Tot di Reggio stasera alle 21,30 si esibisce Marco Baroni (foto), coi brani tratti dai suoi album solisti, interpretati con voce e chitarra. Ha partecipato al Festival di Sanremo del 2007.