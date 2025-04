Tributo alla reporter. Margaret Moth

Alle 21 al cinema Rosebud è in programma la visione del Progetto Led "Never Look Away" di Lucy Lawless, una produzione neozelandese dello scorso anno. La pellicola (85 mnuti) viene proposta in vesione originale con I sottotitoli in italiano. Si tratta di un emozionante tributo alla storica reporter della Cnn Margaret Moth, da sempre in prima linea in alcuni dei conflitti più violenti degli ultimi decenni per mostrare la realtà della guerra dall’interno del conflitto. Un documentario - con protagonista Christiane Amanpour - che è anche ritratto di una corrispondente di guerra singolare e aggressivamente anticonvenzionale. Fino alla fine. Al festival di Cinema e donne di Firenze questo film si è aggiudicato il Premio Led – Leader Esercenti Donne in cui Sandra Campanini , responsabile Ufficio Cinema, è mentor nell’edizione 2024-2025.

I biglietti (8 euro, 7 ridotto) alla cassa oppure online www.comune.re.it/rosebud